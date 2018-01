Gospelkor vil inspirere familier til at få det endnu bedre

Aabenraa: Da gospelleder Torben Callesen sammen med sine kone Sisse for halvtandet år siden oplevede psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, Mattias Stølen Due, på en workshop, blev ægteparret så inspireret, at de gerne ville have, at andre også skulle høre hans foredrag.

Derfor står Gospel Family bag et stort kursus i parterapi den 3. marts med Mattias Stølen Due i Aabenraa. Planen er, at det skal holdes på Under Sejlet, men hvis der kommer flere end der er plads til, så flyttes kurset.

- Der er plads til 50, og vi er allerede 24 tilmeldt, men vi bliver ved til vi kan fylde Sønderjyllandshallen. Jeg glæder mig sindssyg meget til at høre Mattias igen, og han har sat et fedt program sammen til kurset i Aabenraa, fortæller Torben Callesen.