Gospelkor har succes med skolekoncerter

Lokale børne- og ungdomsgospelkor fylder Sønderjyllandshallen tre gange med over 2000 skoleelever 8. og 11. juni.

Aabenraa: Skolerne er tilsyneladende vilde med gospel, for Aabenraa GospelFamilys forestilling SuperHero har indtil nu givet over 2000 tilmeldinger. Så gospelforeningen har været nødt til at booke ekstrakoncerter i Sønderjyllandshallen. Den store tilslutning kommer bag på arrangørerne i Aabenraa GospelFamily, idet de havde forventet en vis afmatning i interessen, desto tættere man kom på sommerferien; men det har ikke været tilfældet.

Ifølge arrangørerne venter der da også eleverne en stor oplevelse uanset, om det er GospelRoots eller GospelTeens, man skal ind og se.

Sceneshowet har fået et ordentligt nyk opad, da Aabenraa GospelFamily nu er færdig med investeringsprocessen i lyd- og lysudstyr og er helt selvkørende på den front med programmeret lysshow og et professionelt lyddesign, som kommer til at underbygge sang og koreografi.