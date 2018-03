Gospelkor har brug for støtte

Aabenraa: Alle interesserede inviteres 12. april klokken 19 til støtteaften på Aabenraa Folkehjems Plenarsal, hvor formand Frank Andersen og korleder Torben S. Callesen vil informere om mulighederne for støtte til korforeningen for Aabenraa GospelFamily. Det er nødvendigt, da korforeningen fra 1. august ikke længere støttes af Aabenraa Sogn i form af ansættelse af Torben S. Callesen. - Det er blevet offentliggjort, at Aabenraa Sogn bruger 300.000 kroner på gospelkorarbejdet om året. Men da GospelFamily hænger sammen, har man for de penge fået hele fire kor, hvoraf de to køres på frivillig basis. Fordeler man på den måde udgiften på, hvad man egentligt har fået for pengene, har vi kørt fire kor med en udgift på 75.000 per kor per år, som har deltaget i kirkens aktiviteter og gudstjenester. Det er billigt i forhold til, hvad det koster at køre almindeligt kirkekor, mener forhenværende kirke- og kulturmedarbejder Torben S. Callesen.

Foreningen Aabenraa GospelFamily håber, at rigtig mange har lyst til at komme forbi Folkehjem for at høre, hvordan man bedst muligt kan bakke op om, at endnu flere kan opleve glæden ved fællesskabet i et gospelkor. Her vil foreningens visioner og kommende tilbud i fremtiden også blive belyst.