Golfspillere: Alle har bekendte der har haft brystkræft

Aabenraa Golfklub var fredag vært for landsfinalen i Pink Cup, der har til formål at samle penge ind til brystkræftsagen.

- Det er godt, at man på den måde kan hjælpe Kræftens Bekæmpelse, og samtidig hygger man sig og får nye venner, siger Helle Hechmann, der stillede op for Odder Golfklub.

Under de lokale turneringer er der blevet indsamlet ikke mindre end 2,8 millioner kroner, og de penge går til brystkræftsagen under Kræftens Bekæmpelse.

Pink Cup er en landsdækkende golfturnering for kvinder, der har til formål at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Over 5000 spillere har deltaget i årets turnering, og 80 af dem har kvalificeret sig til landsfinalen, som Aabenraa Golfklub er vært for. I finalen deltager 40 golfklubber med to spillere. Det er dem, der har indsamlet flest penge pr. golfklub, dem, der har indsamlet flest penge pr. spiller, mens 10 klubber er fundet ved lodtrækning. Ved de lokale Pink Cup-turneringer er der blevet indsamlet 2,8 millioner kroner til brystkræftsagen. Fra Sønderjylland deltog Aabenraa Golfklub, Sønderborg Golfklub og Sønderjyllands Golfklub i landsfinalen.

- Det sjove ved golf er, at man kæmper mod sig selv hele tiden. Desuden lever man fem år længere, hvis man spiller golf, siger Jette Davidsen, der er at finde på golfbanen en gang om ugen.

Det er første gang, at Jette Davidsen er med i en Pink Cup-finale, der er kendetegnende ved, at alle deltagerne stiller op i lyserødt tøj, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor hun spiller golf.

- Det vigtigste er at deltage, og det afgørende er at støtte et godt formål, siger Jette Davidsen.

Fra Sønderborg Golfklub var den 69-årige Jette Davidsen den ene af klubbens deltagere. For hende drejede det sig ikke om at vinde.

På hul 18 stod der i løbet af dagen en 25-årig pige fra Aalborg, der kunne håndtere en golfkølle noget bedre end alle de andre. Det var Daisy Nielsen, der er professionel golfspiller. Hun har i flere år været ambassadør for Kræftens Bekæmpelse, og hun indtog en helt speciel rolle under turneringen og var kun at finde ved hul 18.

Helle Hechmann var ikke helt tilfreds med at blive forstyrret af fotografen midt i et slag. Foto: Timo Battefeld

Fik vist banen frem

For Aabenraa Golfklub var det en stor ære at få lov til at være vært for finalen i Pink Cup.

- Det er vigtigt for os, at spillere fra hele Danmark får mulighed for at se og spille på vores dejlige bane. Det får man kun lov til en gang, siger Lena Lund fra Aabenraa Golfklub.

Hun kunne også fortælle, at der har været travlhed i klubben op til finalen.

- Greenkeeperne har gjort et flot stykke arbejde, og det er der også mange andre, der har. Uden de mange frivillige ville vi ikke kunne stå for sådan et arrangement. Vi har et rigtig godt sammenhold i klubben, siger Lena Lund.