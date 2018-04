Gør en god handel og støt spejderne i Bolderslev

I den forestående weekend 21. og 22. april er der mulighed for at gøre en god handel, der oven i købet støtter et godt formål. Støtteforeningen for KFUM-spejderne i Bolderslev holder nemlig årets store loppemarked i hallen.

Der er gennem årets løb samlet ind, sorteret og senest arrangeret en masse gode ting og sager, der bare venter på at blive købt af nye ejere. Der er alt, hvad hjertet kan begære lige fra knappenåle til havemøbler.

Overskuddet fra loppemarkedet går blandt andet til at betale husleje i Æ Spejderhus, dels til spejderlejre for de i øjeblikket 24 KFUM-spejdere. Og bliver der virkelig handlet igennem, så er et shelter et stort ønske.

Loppemarkedet er åbent lørdag mellem klokken 10.00 og 14.00 og søndag mellem klokken 13.00 og 16.00. /exp