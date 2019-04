Godt vejr sikrer tidlige storkeunger

Smedager: Er der noget at sige til, at de vender tilbage år efter år? Storkeparret Tommy og Annika.

For reden i Smedager har længe været gjort forårsklar, og madfar Benny Appel stod klar med lækkerier fra fryseren, så snart Annika ankom søndag. Allerede mandag sluttede Tommy sig så til sin mage.

Så der er glæde hos Jess Frederiksen fra Storkene.dk, der er en frivillige forening, der arbejder for at få storken tilbage i den danske natur.

- Tommys ringmærkning er så beskidt, at vi ikke har kunnet aflæse den, men vi er ikke i tvivl om, at det er ham. Man kan se, hvor glade de er for hinanden, og de fløj også begge to ned for at hilse på Benny, fortæller Jess Frederiksen.