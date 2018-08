Godt nyt fra kirken: Skatten holdes i ro

Aabenraa: Tilflyttere. Større indtægter. Aabenraa Provsti er de seneste år blevet overrasket over, at der er kommet lidt flere penge ind i kirkeskatter end forventet.

På torsdagens budgetsamråd på Folkehjem vil der også blive fremlagt muligheden for de enkelte menighedsråd til at indgå en partnerskabsaftale med Den Blå Oase.I forvejen arbejder mange af sognene sammen med det sociale værestedet i Aabenraa, men nu kan de indgå et mere formelt samarbejde, hvor menighedsrådene støtter Den Blå Oase økonomisk mod til gengæld at få mulighed for at trække på Den Blå Oases og Blå Kors' erfaringer i mødet med ensomme og svage.

- Det betyder faktisk, at vi regner med, at vi i 2020 vil være på så lavt et niveau gældsmæssigt, at det skaber noget økonomisk frihed for fremtiden, forklarer Kirsten Sønderby.

De skal bruges til at betale gæld ud, som er blevet lånt i stiftet til de tre førstnævnte steder at renovere sognegårde og præstboliger for, mens Hellevad Kirke som bekendt har været gennem en større renovering op til kirkens 900 års fødselsdag for nylig.

Sogne får ekstra penge

Derfor foreslår provstiudvalget, der ud over provsten består af syv menighedsrådsmedlemmer og en repræsentant for præsterne, i bemærkningerne til budgettet, at sognene i 2020 vil få et ekstra tilskud på ti procent til "fremtidssikrende tiltag".

- Det skal være miljøforbedrende og arbejdsbesparende, som for eksempel LED-lys og moderne varmeløsninger. Det er jo rigtigt store udgiftsposter hos os, siger Kirsten Sønderby, der fremhæver en ekstra fordel ved, at gælden snart er bragt ned til et minimum:

- Med de bygninger, vi har, er der jo af og til noget, hvor man pludselig står og er nødt til at gøre et eller andet. Så er det godt bare at kunne sige "gå i gang".