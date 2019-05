Godt nyt for landmændene: Lettere at hyre udlændinge

Nu bliver det igen muligt at ansætte udenlandske praktikanter i landbruget for 18 måneder ad gangen.

Aabenraa: Ved udgangen af maj måned bliver det igen muligt at ansætte praktikanter i landbruget i 18 måneder. De nye regler gælder for praktikanter fra 3. lande, som er lande uden for EU, og det er noget, der vækker glæder hos Sønderjysk Landboforening.

- Det er en rigtig god nyhed for landbruget. Det er svært at få praktikanter til landbruget for tiden. Landmændene sukker nærmest efter dem, siger Frida Søllingvraa, der er HR-konsulent i Sønderjysk Landboforening.

I dag kan man kun ansætte praktikanter for 12 måneder ad gangen. Det gør det mindre attraktivt for udlændinge at tage turen til Danmark.

- 12 måneder er for lidt. Det synes både praktikanter og landmændene. Man mangler lige det sidste, føler begge parter, siger Frida Søllingvraa og tilføjer, at det især er unge fra Ukraine og Brasilien, der får praktikant-job i landbruget i Danmark.