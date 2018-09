Godkendt: Nu føres strandpromenade forbi kendt grillbar

Aabenraa: Der kommer nu skred i tredje etape af strandpromenaden, som skal etableres ved Sydhavn. Det er den strækning, der starter ved Reese Marins tidligere plads og ender ud for Michael Jebsens Plads på den modsatte side af Skibbroen, så midtbyen bliver forbundet med strandpromenaden.

Parterne bag budgetforliget er enedes om at bruge fire millioner kroner i 2019 og seks millioner kroner i 2020.

Her spiller det en stor rolle, at Stenbjerg Ejendomme er på vej med byggeriet af et kontordomicil på Sydhavn 4. Ud over, at selve Sydhavn er under forandring.

- Den (strandpromenaden, red.) har vi ikke haft afsat økonomi til, men i det her budgetforlig har vi afsat penge til at gå i gang i 2019. Dermed hænger det sammen med byggeriet, så strandpromenaden er færdig samtidig, sagde SP's Erwin Andresen, der ikke blot er sit partis gruppeformand, men også formand for havnens bestyrelse, da budgettet blev fremlagt onsdag.