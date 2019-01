Gode råd fra ejerne: Det kræver det at overtage Look de Luxe

Hvis man vil have succes og tjene penge i detailhandlen i dag, kræver det mange forskellige talenter. Her er de nuværende ejeres gode råd til, hvad en ny ejer skal satse på.

Aabenraa: Det kræver mange talenter at drive en fysisk butik i dag. Det kræver også timer, hvis du samtidig driver en webshop og brander din forretning på de sociale medier.

Derfor skal den nye ejer af Look de Luxe være passioneret, elske kunder og enten selv eller få ansatte, der kan bestyre webshoppen, er det gode råd fra de nuværende ejere.

- Det kræver, at man kan yde den personlige service, kan give kunderne den gode oplevelse samtidig med, at man har de rigtige varer. Man skal kæle for tingene og give både tid og nærvær. Vi har også brugt meget tid på de sociale medier, men det er dér, vi har høstet vores brandværdi, fortæller Birgit Tarp.

Søstrene Tarp mener selv, at beliggenheden og udbuddet af brands er i top i butikken, men der er ét sted, hvor der kan hentes mere for den nye ejer.

- Et godt råd ville være at alliere sig med en god webshop-kyndig, for der er meget at hente i salget online. Det er et voksende marked, og hvis det bliver gødet noget mere, så kan man udvide forretningen der, for online er bare stort. Men man kan ikke undvære butikken. Det er det helt rigtige at have begge platforme, fortæller hun.

Birgit Tarp anbefaler, at to partnere kunne gå sammen om et køb af butikken, da det er en styrke at være to.

- Vi har haft et rigtig godt partnerskab, hvor vores forskelligheder har været en styrke. Jeg har været den kreative, der har været på afstand og har kunnet se det hele i helikopterperspektiv, mens Gitte har været den udøvende og servicemindede. Vi har suppleret hinanden rigtig godt, og to kan gøre noget specielt, er rådet fra Birgit Tarp.