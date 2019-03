Gode minder: Da fodbold var stort i Aabenraa

For ældre fodboldfans i Aabenraa har efteråret 1972 en særlig klang. For der var fest og glade dage, da Aabenraa Boldklub sikrede sig oprykning til 2. division, som dengang var den næstbedste række i Danmark.

Aabenraa Boldklub har 770 medlemmer. Af disse er 240 seniorer, mens 160 er pigespillere. Resten spiller på børne- eller ungdomshold.Boldklubbens Venner har bankospil fem gange om ugen for at skaffe penge til boldklubben. I 2018 havde vennerne 42.000 deltagere til bankospillene.

Ukendt dato

- Der findes ingen skriftlige kilder, som kan fortælle, hvilken dato klubben blev stiftet i 1920. Så vi har vedtaget, at jubilæumsfesten skal holdes lørdag den 13. juni, siger klubbens formand Per Hartung.

Et højdepunkt bliver - hvis det falder i hak - en kamp mellem det danske oldboyslandshold og et tysk hold for at markere, at 2020 er 100 året for genforeningen. Desuden er en række andre aktiviteter og festlige indslag i støbeskeen til selve dagen og ugen op til.

- Det er værd at fejre de 100 år, for vi har hold i alle rækker, og førsteholdet er rykket op fra serie 2 til serie 1. Jeg er ret sikker på, at vi nok skal klare os i serie 1, slår Per Hartung fast.

Han er nutidens mand i den trio, som er samlet for at fortælle om den snart 100-årige boldklub. De to andre, Vagn Skipper og Kjeld Johannsen, hører fortiden til, men de kan til gengæld alle anekdoterne fra gamle dage. Og derfor snakker de også mere end formanden.