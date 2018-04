Gode erfaringer med tidlig tysk i sønderjyske skoler

Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner indførte undervisning i tysk fra 0. til 3. klasse for to år siden. Også i Haderslev har flere skoler indført tidlig tysk. Erfaringerne med tidlig tysk er entydigt positive.

- Lærene i overbygningen, der har fået de børn op, som har haft ekstra tysk, siger, at de tydeligt kan se, at eleverne kan noget mere end de hidtidige klasser, siger Lene Nørgaard Hansen, der er skolekonsulent i Tønder Kommune.

Siden er det tyske sprog blevet mere og mere en del af folkeskolernes yngste klasser, og skoleleder på Høje Kolstrup Skole i Aabenraa, Karsten Hansen, giver lærene æren for, at det tyske sprog er blevet taget så godt imod af børnene.

Sønderjylland: For to år siden blev tysk skrevet på skoleskemaet allerede fra 0. klasse i Tønder og Sønderborg Kommune og fra 3. klasse i Aabenraa Kommune. Flere skoler i Haderslev Kommune er også hoppet med på det tyske tog, men her har det været op til den enkelte skolebestyrelse, om de ville indføre tidlig tysk, og ikke kommunen.

- Det kan godt blive lidt barnligt for de større klasser, når de skal lære tysk gennem sange. Tysk i de tidligere klasser giver eleverne et helt andet sted at starte. Det gør dem mere trygge ved sproget, og de tør sige noget mere, når de rykker op i de ældste klasser, siger Winnie Rieder.

Ifølge Winnie Rieder, der er folkeskolelærer på Høje Kolstrup Skole og tovholder for lærene med tidlig tysk i Aabenraa Kommune, vil det hjælpe, at børnene i de ældste klasser ikke skal starte helt fra ny i 7. klasse.

Naboen til syd

Det tyske sprog betyder især noget, fordi de sønderjyske kommuner har så stor berøring med Tyskland.

- Det er vigtigt at lære tysk, men især vigtigt fordi vi er en grænsekommune. Eleverne får brug for at kunne sproget, også selvom de kan tale engelsk, siger Winnie Rieder.

For Tønder Kommune er det også vigtigt at lære børnene lidt mere end det tyske sprog i undervisningen.

- Vi prøver også at gøre børnene bevidste om, at det er lige derovre, at man taler tysk. Det er jo ofte et sprog, de møder i deres hverdag her i Sønderjylland, siger Lene Nørgaard Hansen.

Der findes endnu ikke konkrete resultater fra tests eller prøver, da det er for tidligt i forløbet. I Sønderborg Kommune er en undersøgelse af tidlig tyskundervisnings effekt dog ved at blive formuleret, så den kan sendes ud til skolestart i august.