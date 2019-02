God nyhed til Aabenraa og Rødekro: Fjernvarmen er fortsat billig

AABENRAA/RØDEKRO: Rundt om i landet er der fjernvarmeforbrugere, som nu må grave ekstra dybt i lommerne for at betale deres varmeregning. Det skyldes, at statens grundbeløb til fjernvarmeværkerne er fjernet med virkning fra den 1. januar i år.

Det kommer forbrugerne ved Aabenraa-Rødekro Fjernvarme dog ikke til at mærke noget til. Selskabet har nemlig aldrig fået dette grundbeløb.

- Det er kun de naturgasfyrede fjernvarmeselskaber, der har modtaget grundbeløbet fra staten, og vi har aldrig fyret med naturgas, forklarer Peter Sørensen, der er direktør for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.

I stedet holder fjernvarmeforbrugerne i Aabenraa og Rødekro varmen ved hjælp af flis og halm.

På fjernvarmeværket på Egelund fyres der med flis, mens værket på Lundsbjerg er bygget til at fyre med halm. Den tørre sommer i fjor har dog bevirket, at Lundsbjerg er bygget om, så der også her kan fyres med flis.

- Vi bruger normalt 40.000 tons halm i løbet af et år, og jeg tror, at vi i denne sæson kommer ned på 8000 tons, fortæller Peter Sørensen.

Manglen på halm og de deraf følgende prisstigninger viste sig dog ikke at slå så meget igennem som forudset.

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme har også suppleret halmen med olivensten, som er importeret fra Spanien.