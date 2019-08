Man skal huske at trække håndbremsen. Det måtte en kvinde sande mandag eftermiddag.

Aabenraa: Sidst på eftermiddagen kom en kvindelig bilist fra Aabenraa lidt uheldigt fra en parkering på Farverhus i Aabenraa.

Hun glemte nemlig at trække håndbremsen med det resultat, at bilen trillede ned i en have på Hasselgærdet.

Ifølge politiet var der ingen personer, der kom til skade ved uheldet, men der var dog mindre materiel skade.