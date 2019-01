Glem alt om ungdomsarbejdet i supermarkedet: 17-årig tjener penge på videospil

e-sports popularitet stiger - og med den konkurrenceniveauet inden for elektronisk fodbold. Den unge Magnus Rabeck spiller professionelt FIFA. Han spiller for SønderjyskEs e-sportshold, som netop er blevet færdigt med første sæson af det nye initiativ "eSuperliga".

Kollund: Den moderne sportsgren, e-sport, hvor hold fra hele verden konkurrerer om millioner af kroner, har taget verden med storm, og danske e-sports-hold som Astralis, der konkurrerer i Counter-Strike, skovler millioner af kroner ind i præmiepenge. Men også i Kollund har e-sport fået vind under sejlene. 17-årige Magnus Rabeck, som bor i Kollund, går til dagligt i 1.g på IBC og tjener penge på at spille FIFA på professionelt plan. Magnus er ikke i tvivl om, at man kan leve af at spille FIFA: - Man kan få rigtig god løn nogle steder, og hvis man er toppen af toppen, så er der kæmpe præmier at hente til nogle turneringer. Der er nogen, som kan vinde 50.000 dollars (326.799 danske kroner, red.) på en turnering, fortæller han. Magnus tjener ikke så store penge, men når han bliver spurgt ind til, hvor meget han tjener, vil han ikke sætte tal på, men siger, at han tjener mere end det, man gør i Rema 1000. Selvom Magnus gerne vil leve af det, hvis muligt, så vil han ikke satse 100 procent - og forklarer, at han har en plan b.

Magnus og FIFA FIFA er et virtuelt fodboldspil, hvor man dyster mod hinanden med spillere fra den virkelige verden.

Magnus er 17 år og spiller gennemsnitligt tre timer dagligt.

Magnus tjener nok på FIFA, så det kan gøre det ud for et fritidsjob.

Livestreaming I øjeblikket ser det dog rigtig godt ud for den unge Magnus. Ikke nok med, at han har kontrakt med SønderjyskE, så livestreamer han også sig selv spille FIFA. Livestreaming er en form for underholdning, hvor man optager sig selv spille diverse spil live. Magnus er for nyligt startet på streaming, og han er hurtigt kommet op på et højt seertal. I øjeblikket har han i gennemsnittet 50 seere, men når det går rigtig godt, kan han komme helt op på 100 seere. Disse tal kan godt virke små, men som ny streamer er det rigtigt lovende seertal. Magnus siger, at han ikke møder de store fordomme: - Jeg har ikke oplevet noget specielt, men første gang jeg siger, at jeg tjener penge på at spille FIFA, så kigger folk lidt underligt. Man skal bare fortælle det lidt ordentligt, og så forstår de det godt, så jeg synes egentligt ikke, der er fordomme. Der er flere, som bare synes det er fedt.

Vejen til SønderjyskE Magnus underskrev en kontrakt med SønderjyskE i forbindelse med oprettelsen af det nye koncept eSuperligaen, hvor Superliga-klubberne stiller med deres eget professionelle FIFA-hold. Magnus fik kontrakten efter at have haft kontakt med træner Morten Hoeg. - Vi mødte seks personer op og spillede nogle kampe mod hinanden, hvorefter vi blev udvalgt efter hvordan vi snakkede sammen og hvordan vi spillede, forklarer Magnus. Han spiller omkring tre timer om dagen, men det er lige så meget for sjovs skyld, som for at holde spillet ved lige. Han mener faktisk ikke, at hans spil er afhængigt af den daglige træning: - Nogle gange har jeg ikke spillet i to uger, men mit niveau er stadig det samme, siger Magnus.