Glassene blev fyldte ved portvins- og boblefestival

Blandt de kvindelige gæster med sans for gode dråber var "Pompon-Ladies" - normalt en rejsegruppe på otte kvinder, dog kun seks var taget med til festival i Aabenraa for "at se, hvad der er af nyt", som Pia Bille fra Stubbæk forklarer.

- Og det var netop dem, vi havde håbet at få i tale ved at tilføje boblevin til denne festival, fortæller Michael Clemmensen, der selv havde en stand med udvalgte - og udsøgte portvin.

Aabenraa: Det er nu ikke fordi at Michael Clemmensen fra portvinsklubben Bella Puerto normalt kigger efter damer. Men det gjorde han lørdag ved Portvin- og Boblefestival i Sønderjyllandshallens foyer. Og det, han så, glædede ham rigtig meget. For godt halvdelen af de gæster, der var kommet for at smage de liflige dråber af portvin og mouserende vine, var nemlig kvinder.

Videre til runde 2

Første runde gjaldt boble-vinene.

- Nu går vi videre til runde 2, hvor vi så smager på portvin, lyder det fra Pia Bille.

Og vupti - lærte gruppen allerede noget nyt: et skvæt tør hvid portvin med to tredjedele indian tonic, is og citron-skræl - en såkaldt portugisisk "gin tonic" og efter den varme sommer allerede en temmelig populær drik på de danske terasser.

"Pompon-Ladies" var da også temmelig begejstret for den nye drik.

I alt 15 udstillere har portvinsklubben Bella Puerto samlet til festivalen - stort set fra hele landet.

- Det har taget godt et år at forberede. Vores formål er såre enkelt: vi vil gerne sprede kendskabet til portvin og bobler. Allerede om en uge evaluerer vi så arrangementet for at se, om vi skal gentage til næste år. Vores succes-kriterium er 150 deltagere - så løber det rundt med de indtægter, vi har fra billet-salget. Men jeg kan se, at det tal har vi allerede rundet. Og glædeligt er det, at vi har formået at appellere til damerne, lød det kort efter åbningen fra Michael Clemmensen.