Glæde på lille skole: Nu står multisal snart klar

Varnæs: Der var fest på Varnæs Skole fredag. I mere end ti år har skolen ønsket sig en ny tilbygning i stedet for den gamle, nedslidte pavillon, og nu er byggeriet af 161 nye kvadratmeter så godt i gang, at der kunne holdes rejsegilde på projektet.

Det skete med taler af borgmester Thomas Andresen (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen (V) og skolebestyrelsesformand Claus Aagaard Holm, inden skolens 6. klasse underholdt, og der blev sluttet af med ristede pølser og brød til alle.

Der er blevet arbejdet med multilokalet i cirka et år, og det er ikke kun skolen selv, der har været involveret. Også det lokale foreningsliv har kunnet give sit besyv med i processen. Det er nemlig meningen, at borgerforening, foreningsliv, plejehjem, menighedsråd og andre i lokalområdet skal kunne benytte lokalerne - tre grupperum og en multisal med et podium, hvor der er siddepladser til 100.