Glad forening: Vi er ekstremt ydmyge og stolte

Bestyrelsen i Varnæs-Bovrup IF er både glade og overraskede over den øgede støtte fra kommunen. Nu skal man til at finde ud af, hvordan pengene bedst muligt kan komme ud og arbejde for at underbygge den gode udvikling.

Varnæs-Bovrup: De har armene i vejret hos Varnæs-Bovrup IF.

Politikerne har fået øje på den gode udvikling, der er foregået i foreningen, og det er blevet belønnet med et øget lokaletilskud, så man nu får 100.000 kroner i stedet for 20.000 kroner som tidligere.

Det glæder foreningens formand, Karsten Schmidt, som dog også udtrykker stor ydmyghed over for at være blevet tilgodeset.

- Vi har jo været i en vækstperiode, hvor vi har fået medlemstilgang. Det er så det, der har berettiget det her. Men det er slet ikke besluttet, hvordan vi tackler det, for det er faktisk kommet lidt uventet, siger formanden.

I løbet af de sidste ti år er det lykkedes at mere end fordoble medlemstallet, så der nu er cirka 900 aktive i foreningen.

- Det er vi virkelig stolte og glade over, og det prøver vi så godt som muligt at fastholde. Men vi går ydmygt til det og er stolte over det her. Vi har ikke haft møde i bestyrelsen om, hvordan vi anvender dem bedst, men det vil alt andet lige underbygge den gode drift, der er her, og så vil det jo komme området til gode, siger Karsten Schmidt.

Han betragter det som yderligere en byggeklods.

- Den gode udvikling skal fortsætte, og det skal komme alle de frivillige til gode og fremme det gode sammenhold, siger Karsten Schmidt.