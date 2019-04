Indtil videre kan ambassadøren dog være godt tilfreds. Fra starten af blev der etableret et holdforløb med seks deltagere. Det var fem syriske kvinder og en kvinde fra Cambodja. Ved afslutningen af det forløb er to kvinder kommet i arbejde uden dog at være selvforsørgende og tre kvinder deltager i praktik med særligt fokus på identitetsstyrkelse. Den sidste er udmeldt, da hun blev ægtefælleforsørget.

- Kvinderne har været vant til at skulle sørge for det derhjemme, og derfor har de ingen erfaring med arbejdsmarkedet. Derfor er der også nogen, der føler en faglig underlegenhed, siger den 34-årige Gitte Bruhn Hvam.

De første måneder har der været fokuseret på især at forberede kvindelige flygtninge og familiesammenførte, så de i højere grad bliver klar til at få tilknytning til arbejdsmarkedet, og helt enkelt er det ikke.

Aabenraa: For seks måneder siden begyndte Gitte Bruhn Hvam i en nyoprettet stilling som integrations- og beskæftigelsesambassadør i Aabenraa Kommune. Hendes job er egentlig meget enkelt. Hun skal støtte kommunen i dens indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte.

Midt i juni sidste år fik Aabenraa Jobcenter imødekommet en ansøgning om støtte til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør gennem en pulje udbudt af udlændinge- og integrationsministeriet.Puljen har til formål at give 36 udvalgte kommuner støtte til at ansætte en ambassadør i en periode på tre et halvt år. Den 1. oktober 2018 tiltrådte den nye ambassadør i Aabenraa Kommune. Det samlede tilskud for Aabenraa Kommune er på 1,7 millioner kroner.

Motivationen er vigtig

Ansættelsen af en integrations- og beskæftigelsesambassadør i Aabenraa Kommune er et projekt, der bliver støttet økonomisk af en pulje udbudt af udlændinge- og integrationsministeriet, og det løber over en periode på tre et halvt år. Næste forløb er netop startet, og her vil også være fokus på kvinderne, men på et tidspunkt vil ambassadøren også rette fokus på de unge.

- Det er en meget håndholdt opgave, hvor jeg kommer tæt på kvinderne, og det er også vigtigt, at jeg lærer dem rigtig godt at kende. Derfor mødes vi også af og til ude i byen, og vi arbejder meget med identitetsstyrkende øvelser, siger Gitte Bruhn Hvam.

Integrations- og beskæftigelsesambassadøren holder til på Aabenraa Jobcenter, og her er man tilfreds med de foreløbige resultater.

- Vi er kommet godt i gang. Kvinderne i det første forløb har typisk aldrig haft et arbejde før, så det gælder i høj grad om at motivere dem til at komme ud på arbejdsmarkedet, siger Kristian Jørgensen, der er kontorleder på Aabenraa Jobcenter.