Gigtplagede udstillere: Vi gør det for børnebørnenes skyld

RØDEKRO:- Det er et fuldtidsarbejde at have gigt. Hverdagen består af træning, træning, træning, fortalte Tina Hansen fra Gigtforeningen Sønderjylland, som søndag passede foreningens stand på livsstilsmessen i Rødekro sammen med Betina Keldberg Jensen.

Begge damer ved af egen erfaring, hvordan det er at have gigt, og de har et klart mål med arbejdet for Gigtforeningen.

- Gigt er jo meget arveligt. Derfor gør jeg det her for mine børnebørns skyld. Jeg håber, at de penge, vi skaffer til forskning, vil hjælpe kommende generationer, sagde Bettina Keldbjerg Jensen.

- Vi får meget ud af at komme på messe, for det giver en god mulighed for at få mændene i tale. Hvis de har nogle symptomer på gigt, bliver de trukket herhen af deres koner, lød erfaringen fra de to udstillere.