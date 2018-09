Gigantisk solenergianlæg på vej ved Apple-byggeri

European Energy A/S har søgt Aabenraa Kommune om at ændre lokalplan, så der kan opføres et solenergianlæg, der kan producere strøm til 50.000 husstande om året. Politisk behandling af sagen udsættes.

- Området er rimeligt fladt, der er ikke så langt til el-nettet, og indstrålingen er fin. Det er derfor et interessant område for os, forklarer European Energys kommunikationschef, Joachim Steenstrup.

Danske European Energy A/S, der udvikler sol- og vindprojekter i det meste af verden, har sendt en ansøgning til Aabenraa Kommune med ønske om, at lokalplanen for et 440 hektar stort område lige syd for datacentrene ændres, så der kan opføres et solenergianlæg med en samlet effekt på 180 megawatt - det svarer til omkring 50.000 husstandes årlige energiforbrug.

Selv om der er mærket 440 hektar op på kortbilaget, så forventer European Energy A/S ikke, at der skal bruges så meget plads.- Mere realistisk er det nok lige under 300 hektar, forklarer kommunikationschef Joachim Steenstrup, der understreger, at anlægget efter et par år vil være skjult bag hæk. Virksomheden har i år koblet otte nye anlæg til el-nettet i Danmark, blandt andet to på Bornholm og tre på Lolland. European Energy ejer også to store vindmøller ved Måde i Esbjerg.

- Og i forhold til udbytte per kvadratmeter er solceller den afgrøde, der giver bedst. Det er jo noget, der er interessant for lodsejere.

- Det er vi stadig for tidligt i projektet til, men vi har da tjekket, at de ikke kaster æbler efter os, når vi kommer, siger Joachim Steenstrup og tilføjer:

Afgørende oplysninger

Punktet "Solenergianlæg ved Kassø, indkaldelse af idéer og forslag", der er det indledende arbejde til en ny lokalplan, er på dagsordenen på torsdagens møde i vækstudvalget for land og by. Her kommer det dog næppe til nogen beslutninger.

Stig Werner Isaksen, direktør for kultur, miljø og erhverv i Aabenraa Kommune, vil netop foreslå, at det bliver taget af dagsordenen og behandlet på et senere tidspunkt.

- Der er kommet nye, afgørende oplysninger ind, så det, der ligger lige nu, er et forkert grundlag at behandle sagen på og sende den ud i offentligheden, siger forvaltningsdirektøren, der ikke ønsker at uddybe "nye, afgørende oplysninger", før de har været præsenteret for politikerne i udvalget.