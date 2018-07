Den 18. 8. 2018 er en dato, der appellerer til giftelystne par. Men i Aabenraa har interessen for den specielle dato ikke været større end ved en normal lørdag i højsæsonen. Giftefogeden er dog booket op.

Aabenraa: Bryllupsdagen er for de fleste en uforglemmelig oplevelse, der fæstner sig til et dejligt minde. Selve bryllupsdatoen derimod har det med at være én af de ting, som folk ofte glemmer - medmindre deres koner minder dem om det.

Datoen er straks nemmere at huske, hvis den indeholder en speciel talkombination. August måned byder således på flere muligheder for hukommelses-støtter til giftelystne, hvilket dog ikke har givet mere travlhed for hverken præster eller giftefoged.

Den 1. 8. 2018 - ugen efter den 8. 8. 2018 og den 18. 8. 2018 kunne ellers gøre sig godt på et officielt dokument, men det har ikke givet anledning til forhøjet interesse, fortæller giftefoged ved Aabenraa Kommune Alice Mølgaard.

- De første to datoer - den 1. 8. og den 8. 8. - ligger for de flestes vedkommende stadig i ferietiden, så der har ikke været så stor interesse. Desuden ligger de to dage midt i ugen. Hvad angår den tredje dato - den 18. 8. - så er vi booket op med fire vielser. Interessen er dog ikke større end så mange andre lørdage i højsæsonen. Det vil sige i maj-juni og august-september, forklarer Alice Mølgaard.

Om fire vielser er mange, ønsker hun ikke at vurdere.

- De fylder i hvert fald vores åbningstid denne lørdag. Vi vil jo gerne give parrene den tid og den opmærksomhed, som sådan en dag berettiger. Datoerne har i hvert fald ikke givet anledning til større interesse, end at én giftefoged er booket op, tilføjer hun.

Aabenraa Kommunes vielseskontor laver også attester for de par, der giftes i kirke.