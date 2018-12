Gider ikke sidde alene juleaften: Allan donerer en juleaften til en enlig mor

66-årige Allan From kom på en idé, da han besøgte Julehjertebyen forleden. I stedet for at sidde alene juleaften kunne han invitere en enlig mor med to børn til at holde jul hos ham med julemad, juletræ og gaver. Han mangler bare den enlige mor.

Aabenraa: Hvad gør man, hvis man ikke gider sidde alene endnu en juleaften og bare har lyst til at glæde andre?

For 66-årige Allan From fra Aabenraa var det det store spørgsmål indtil forleden, da han var på besøg i Julehjertebyen. Her fik han sig en snak med én af de frivillige, for Allans ønske var ikke at donere penge til ET Hjerte for Alle. Det var at gøre noget andet.

- Jeg tænkte bare i år, at det kunne ikke være rigtigt, at jeg skulle sidde alene igen, når der er så mange familier og børn, som ikke har råd til at holde jul. Jeg mangler jo ikke noget. Jeg vil bare gerne have lidt selskab og hygge juleaften og se børnenes glæde, når de pakker deres gaver op, forklarer Allan From.

Derfor besluttede han sig for at få hjælp ved Ugeavisen med at finde en enlig mor med to små børn, som har lyst til at fejre juleaften hos ham i centrum af Aabenraa.

- De skal ingenting betale. De skal egentlig bare troppe op og spise og hygge, men det kunne være hyggeligt, hvis vi gik sammen ud og købte julegaver til børnene, siger Allan From.

Og det er det med julegaverne, som han ser allermest frem til, hvis det lykkedes at finde en familie.

- Jeg vil bare sidde og nyde det, når de pakker deres gaver op, for børn bliver jo så glade. Jeg har selv haft en rigtig god barndom, og jeg håber, at jeg med dette tiltag kan give nogle børn en god oplevelse, som de vil tænke tilbage på med glæde, forklarer han.

Allan From er ellers normalt ikke særlig meget hjemme, da han drager land og rige rundt og danser til singlefester hver weekend. Men lige juleaften er der stille på den front. Derfor skulle der også ske noget nyt i år.

- Jeg trængte til at lave noget nyt den aften og noget, hvor jeg kan prøve at glæde andre. Jeg glæder mig til at se, om det kan lade sig gøre at finde en familie, siger han spændt.