Gesche får byens huse til at danse

Billedkunstneren Gesche Stabenow Nordmann er flyttet fra Tyskland til Aabæk, som hun kender fra barndommens sommerferier. Fredag åbner hun udstilling hos Galleri Eskjær Aa.

AABENRAA: Man bliver lidt glad i låget af Gesche Nordmanns billeder af huse og miljøer fra det gamle Aabenraa. Både bygningerne, himlen og fortovene har fået en ekstra farveklat eller to, og der er ikke rigtigt nogen streger, der er lige. - Jeg elsker, når det får liv og bevægelse, for det gør folk glade, siger Gesche, som begyndte at sætte liv i bygninger på lærredet, da hun for nogle år siden malede et hus fra Husum med denne dansende streg. - Jeg fik lavet tryk af billedet, og de solgte rigtigt godt, fortæller Gesche, som også maler i andre stilarter og med andre udtryk. Fredag åbner hun en udstilling på første sal hos Galleri Eskjær Aa midt i Aabenraa på skrænten i Aabenraa, og her har de dansende huse blandt andet fået selskab af træstammer malet med farverige mønstre og mere collageagtige billeder.

Fernisering Udstillingen med Gesche Nordmanns billeder markeres med en fernisering fredag eftermiddag klokken 15.30, hvor der er både vin og musik i lokalerne på første sal hos Galleri Eskjær Aa på Skrænten i Aabenraa.

Tilbage til Aabæk Gesche Stabenow Nordmann er vokset op i Hollingstedt nær Flensborg, og hun har levet det meste af sit voksne liv i Tyskland. Men for et år siden købte hun hus i Aabæk sammen med sin tyske mand, Gerhard Pauls Nordmann. Min mor var fra Løjt, og som barn var jeg ofte på sommerferie i familiens sommerhus ved Aabæk. Så på en måde er jeg flyttet hjem til barndommens gyldne land, siger Gesche, som har taget både sin mand og sin 20-årige datter med til Sønderjylland. Den 57-årige billedkunstner blev som ung uddannet pædagog, og hun har i 15 år været selvstændig, økologisk landmand. Hun har været elev hos den sønderjyske maler Günther Hansen i Gelstedskov og har siden 2002 arbejdet 100 procent som kunstner. - I tre år tog jeg hver uge op til Günther Hansen, og vi malede sammen. Jeg lærte utroligt meget, fortæller Gesche. Hun boede indtil for et år siden i Reussenköge ved Bredstedt nord for Husum. Foruden datteren, der er flyttet med til Danmark, har Gesche fem andre børn.