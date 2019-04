Gensyn efter 50 år: Konfirmander faldt straks i hak

20 af de 32 konfirmander, der blev konfirmeret i Holbøl Kirke for 50 år siden, mødtes søndag. For de flestes vedkommende var det første gang, de så hinanden siden dengang, men der gik ikke mange minutter, før snakken gik lystigt.

Holbøl: - Hun kiggede sådan. Man kan godt mærke, når der er én, der kigger på en.

Mette Jessens fornemmelse var helt rigtig dér i Holbøl brugs for to år siden. Selv kunne hun ikke se, hvem kvinden, der stod og var ved at betale, var, men Karen Margrethe Rossen - for hende var det nemlig - kunne genkende sin tidligere klassekammerat.

Og heldigvis for det.

Ellers havde der søndag ikke været gensynglæde blandt dem, der dagen forinden for præcis 50 år siden var blevet konfirmeret af Peter Jørgen Petersen.

Det har været lidt af et arbejde at opstøve de 32 klassekammerater fra dengang, og Karen Margrethe Rossen måtte faktisk begynde med Mette Jessen, da hun for et par måneder siden indså, at hvis ikke hun gjorde noget, så ville der ikke blive nogen guldkonfirmation.