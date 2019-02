Gennembrud i sag om falske pengesedler

Rødekro: Mindst fire gange var der falsk alarm i weekenden i Rødekro. Alarmerne var dog gode nok, men det var pengesedlerne, der blev brugt i lokale forretninger, ikke.

Mandag klokken 16.36 modtog politiet så endnu en anmeldelse gående på falske pengesedler. Søndag er der blevet brugt en falsk pengeseddel hos McDonald's i Rødekro.

Syd- og Sønderjyllands fik mandag klokken 13.45 ved Retten i Esbjerg kontakt til to irakiske mænd på henholdsvis 20 og 23 år, som stod og røg en joint bag retsbygningen. Under kontrollen af dem fandt man falske pengesedler. De to anholdte fremstilles i grundlovsforhør tirsdag klokken 13 i Retten i Esbjerg - sigtet for at have brugt et antal falske 1000- og 500-kronesedler i forretninger i Rødekro.