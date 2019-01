Genforeningssten binder 2020-stafetten sammen

DGI har etableret en 468 kilometer lang rute, der danner grundlag for et stafet-løb i anledning af 100 års jubilæet for Genforeningen. Ved i alt ni event-spots arrangeres små lokale aktiviteter, hvilket kræver masser af frivillige. 43 Genforeningssten binder ruten sammen.

Aabenraa: Det gælder ikke om at komme først - for det bliver nok svært at gennemføre et 468 kilometers løb i ét stræk, når DGI i samarbejde med syv syd- og sønderjyske kommuner næste år arrangerer en stafet - i anledning af 100 års jubilæet for Genforeningen. Det handler da også mere om at være med, erkender Karin Petersen, medlem af landsdelsbestyrelsen for DGI Sønderjylland. Start og mål bliver i Aabenraa, og deltagerne skal så i løbet af en lille måned - fra 2. til 30. maj - gennemføre én eller flere etaper på mellem ni og højst 20 kilometer. - Ruterne tilrettelægges efter de Genforeningssten, der findes rundt omkring i de forskellige kommuner. Der er 43 i alt, som er blevet udvalgt - blandt andet én på Rømø, hvor løberne så skal krydse dæmningen, forklarer Karin Petersen. Med udgangspunkt i Aabenraa går turen i første omgang til Nordborg og Sønderborg, Broagerland og ad Gendarmstien til Kruså og Tønder, inden løberne skal op langs vestkysten. - Det bliver et kæmpe-arrangement, der kræver masser af frivillige - afhængig af lokale aktiviteter. For der er ikke kun selve det gennemgående Genforeningsstafet, men også små lokale arrangementer i de såkaldte event-spots - altså byer, hvor løbet passerer. Så for løberne bliver det jo en fantastisk oplevelse, fordi de på den måde kommer rundt i hjørnerne af landsdelen, lyder det fra Karin Petersen.

Genforeningsstafet Genforeningsstafetten er et etape-løb, der afvikles i dagene fra 2.-30. maj 2020 i anledning af 100 års jubilæum for Genforeningen.Start og mål er i Aabenraa.



Hele ruten er på 468 kilometer og er langt sådan, at løberne kommer forbi 43 Genforeningssten.



Arrangør er DGI, som samarbejder med syv syd- og sønderjyske kommuner - Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Haderslev samt Esbjerg, Vejle og Kolding.



Der er lagt ni eventspots langs med ruten, hvor lokale løbeklubber står som arrangør af lokale aktiviteter.

De røde pletter markerer de ni event-spots. De lilla trekanter er skiftezoner. Start og mål for stafetten er Aabenraa. grafik DGI

Mobiliseringsfase Lige nu er DGI i den såkaldte mobiliserings-fase - det vil sige alt lige fra løbeklubber, små foreninger, organisationer, skoler og hele lokalsamfund opfordres til at melde sig på banen. Netop de ni eventspots glæder Danni Callesen sig meget til. Han er idrætskonsulent hos DGI, hvor han tager sig af løb og gang. - Vi går i samarbejde med løbeforeninger i de ni byer. Det vil sige, at de ni eventspots er dækket ind. Spørgsmålet er, om der kommer flere til. Foreløbig har vi 39 foreninger i spil som mulige samarbejdspartnere - og så er det op til dem at finde frem til flere aktører. Det kan være en daginstitution, en skole, et plejehjem eller en virksomhed. Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Eneste krav til de ni eventspots er, at der skal være en fem kilometers gå-tur og en løbetur, ligeledes på fem kilometer. Hvad man derudover finder på, er helt op til den enkelte arrangør. Det kommer også an på, hvor meget man kan gabe over. Målet er aktivere så mange som muligt. Derfor har vi også sat barren så lav som mulig - det vil sige at løbene er uden tidtagning for at alle kan være med, forklarer Danni Callesen.