Asger Freud-Blomquist overtager tovholder-funktionen for 2020-festlighederne i Aabenraa Kommune. Genforeningsjubilæet er et skatkammer af erindringer og minder - lige noget for ham.

Aabenraa: Hvis Asger Freud-Blomquist var en væddeløbshest, ville han lige nu stå og skrabe utålmodigt med hovene i startboksen. Det er han nu ikke - hest altså - men som uddannet cand.comm. i performance design og historie med speciale i erindringsstudier og mindefester er det forestående genforeningsjubilæum "det rene guf". Og han kommer til at opleve festlighederne op til 2020 på tæt hold, idet han fra 1. oktober tiltræder som tovholder for Aabenraa Kommunes aktiviteter i forbindelse med jubilæet. - Jeg glæder mig i den grad. Det er lige sådan noget, jeg er blevet uddannet til, lyder det fra den 29-årige fynbo, som dog har både tysk og jysk blod i årerne. Tysk, fordi hans farfar var tysk flygtning.

Identitet på spidsen Fascinationen af grænselandet er således ikke af ny dato. - Men det er fantastisk at opleve en landsdel, hvor den nationale identitet har været sat så meget på spidsen. Det er jo noget, man har diskuteret og kæmpet for i utroligt mange år, samtidig er det en identitetskamp, man ikke tænker på i resten af landet, forklarer Asger Freud-Blomquist, som rent fagligt ikke kunne finde en større skat. Han beskriver sin funktion i forberedelserne som "fødselshjælper", selv om han godt ved, at ordvalget ikke helt dækker. - Men jeg skal være den, der sørger for, at de projekter, som folk har i sinde at arrangere, bliver til noget. Blandt andet at hjælpe med at ansøge fonde. Hvis projektet passer ind i konceptet for 2020, tilføjer han med tryk på "hvis".

Fællesskabet er vigtigt - Arrangementet skal ikke bare være for arrangementets skyld. Det skal give mening i forhold til at fortælle den brede historie. Og i forhold til det aftryk, vi gerne vil sætte for 2020. Det skal række ud over grænserne og inddrage borgerne i én eller anden grad - den folkelige markering er vigtig, siger han og fortsætter: - Genforeningen i 1920 angik jo mange forskellige mennesker, både nord og syd for den nye grænse. Efterfølgende er det så min opgave at styre og programsætte de enkelte arrangementer i den store, overordnede kalender for 2020. Udfordringen er samtidig - midt i al pomp og politiske pragt - at tilføre festen en fornemmelse af fællesskab og folkelighed, siger han og erkender samtidig, at mange ting stadig er "i kuvøse". - Men det er jo fedt at komme ind i en proces, der allerede er i gang.