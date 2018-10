Genforening i skønsang: ny opera ser dagens lys i Aabenraa

Opera på Grænsen står for en genforeningsopera i forbindelse med festlighederne i anledning af 100-året for Genforeningen. Billedet hér er fra en opførelse i Tinglev under temaet De skønneste Toner. Arkivfoto: Timo Battefeld

Allerede for flere år siden blev idéen om en opera i anledning af 100-års-jubilæet for Genforeningen fostret af formanden for Opera på Grænsen. Nu er projektet tæt på at blive realiseret. Operaen indgår som ét af fyrtårnene i festlighederne.

Aabenraa: Genforeningens historie skal ikke kun fortælles i ord og billeder. Den skal også kunne høres. Det fortæller Anders Molt Ibsen, formand for Opera på Grænsen om den Genforeningsopera, der er ved at tage form. - Allerede for et par år siden havde jeg foreslået, at der burde laves en opera i anledning af Genforeningen, fortæller Anders Molt Ibsen om projektet. Allerede nu er man så langt fremme i forløbet, at handlingen kan præsenteres. Komponisten Bo Gunge, Ribe, skriver både libretto'en - altså manuskript til handlingen- og komponerer musikken. - Selve libretto'en bliver færdig i detaljer til november. Handlingen er solidt forankret i de historiske begivenheder, startende i Berlin og Aabenraa, november 1918, over perioden op til afstemningerne i 1920, påskekrisen og festdagene i juli 1920 ved Dybbøl. Handlingen har H.P. Hanssen og dennes familie som omdrejningspunkt, forklarer formanden de overordnede linjer i værket.

Kæmpe for en sag Det tematiske hovedspor kredser om det at have "en sag", et livsformål. H. P. Hanssens "sag" var at lede det nordslesvigske område tilbage til Danmark. Men hvad betyder det så for den næste generation - H.P. Hanssens datter Astrid for eksempel - hvad skal hun kæmpe for? forklarer Anders Molt Ibsen om indholdet. - Det giver operaen et nutidigt perspektiv. Det er en fortælling, der rækker ud over 1920. Arbejdet med operaen har stået på i et stykke tid. Og den har indtil videre kostet "vanvittig meget tid", lyder det fra Anders Molt Ibsen.

Skepsis ryddet af vejen Men indsatsen har været det værd, mener han. - Man har stillet spørgsmål ved, om Opera på Grænsen var seriøs nok til at løse opgaven. Den skepsis har vi dog ryddet af vejen. Dels er Museum Sønderjylland nemlig historisk konsulent på projektet, dels har præsidiet for Genforeningen blåstemplet operaen som ét af de fyrtårnsprojekter, der skal være med til at markere jubilæet i 2020. Når der så ikke er blevet slået mere på tromme for operaen, så skyldes det økonomi. Opera på Grænsen har allerede samlet én million kroner til formålet - men det rækker ikke helt. Status som anerkendt fyrtårnsprojekt vil formentlig kunne åbne dørene til nogle fonde, men når der skal planlægges flere opførelser af værket, der varer 100 minutter, så er det en stor opgave, der skal løftes. Blandt andet fordi det involverer mange mennesker: musikerne fra Sønderjyllands Symfoniorkester, solisterne - med hvem man i god tid har skullet indgå forhåndsaftaler - samt Kasper Wilton, Folketeateret, der sætter sig i instruktørstolen, og Erik Kaltoft som kunstnerisk leder. Det er tanken, at Genforeningsoperaen opføres både i Sønderjylland, i Slesvig og andre dele af Danmark. Folkehjem i Aabenraa giver sig selv, påpeger Anders Molt Ibsen, men derfra skal den bredes ud i hele Danmark - på teatre eller med nogle af de gamle hertugslotte som baggrund, foreslår han.