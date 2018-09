Genforening 2020: brikkerne til puslespillet samles i Aabenraa

Simon Faber er projektleder for Det Sønderjyske Sekretariat, som skal holde styr på de forskellige indslag til jubilæumsfestlighederne i anledning af 100-året for Genforeningen.

Aabenraa: - Lad os mødes - lad os tale - lad os synge - lad os feste.

Egentlig et ganske godt udgangspunkt for jubilæumsfestlighederne i 2020 for at markere 100-året for Genforeningen, mener Simon Faber.

Den tidligere overborgmester i Flensborg er ankermand for det program, der rulles ud over det ganske land. Med base i et kontor på rådhuset i Aabenraa følger han spændt med i, hvilke ideer og aktiviteter arrangører over hele landet byder ind med på hjemmesiden genforeningen2020.dk.

- Markeringen af 2020 er officielt forankret i Det Sønderjyske Præsidium og den statslige styregruppe, som fastsætter de overordnede strategiske rammer for Genforeningen 2020. Den samlede koordinering varetages af et projektsekretariat, hvor jeg er projektleder, fortæller Simon Faber om sin rolle.

- Min første opgave var at finde ud af, hvad vi egentlig vil med markeringen - og hvordan bygger vi det op, forklarer Simon Faber, som under sine forberedelser har været på en omfattende rundtur til historikere og arkivarer for at finde ud af, hvad der ligger af stof, der kunne være af interesse i et større perspektiv.