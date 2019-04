Genfærd fortalte deres historie

Ved hjælp af dukker fortalte 102 elever fra fire skoler personlige historier om en afdød slægtning. Det blev til 102 beretninger fra fortiden - hver især et liv, en skæbne. Teaterforestilling i Frøslevlejren afsluttede projektet "Genfærd".

Opgaven bestod i at dykke ned i elevernes egen familiehistorie og vælge en slægtning, hvis historie gjorde dem nysgerrige. Baseret på denne slægtning blev der så bygget en teaterdukke, som eleverne selv skulle animere.

Gennem de seneste måneder havde hun sammen med lidt over 100 børn fra fire skoler i Aabenraa arbejdet med scenekunstnerne Sarah Cederstrand og Anette Asp Christensen i et teaterprojekt, der har fået titlen "Genfærd".

Enhver familiehistorie rummer personer med forunderlige skæbner - historier, som bare venter på at blive fortalt. Frøslevlejren var fredag fuld af historier, der faktisk blev fortalt.

Genfærd er et teaterprojekt, der siden december 2018 har involveret 102 elever i alderen 10-14 år fra fire skoler i Aabenraa kommune. Det var elever fra Aabenraa Friskole, Deutsche Privatschule Apenrade, Grænseegnens Friskole og Kliplev Skole. Sammen med scenekunstnerne Sarah Cederstrand og Anette Asp Christensen fra WunderVerk blev eleverne opfordret til gå på opdagelse i familiens historie. Projektet Genfærd var støttet af Statens Kunstråds huskunstnerordning og Aabenraa Kommune samt KulturFokus og Nordea Fonden.

Clara Skøtt Møller fortalte om sin oldemor Cæcilie Nielsen. Dukken var endda iklædt oldemors kjole. Også hendes vielsesring havde Clara fået lov at låne af sin mor. Foto: Claus Thorsted

- Vi er jo dykket ned i nogle afkroge af familiens historie, som vi ikke engang kendte til. Det har nu bevirket, at vi vil gøre mere ud af slægtsforskningen, når vi er færdige med "Genfærd", lyder det fra Pia Hvidberg.

Ved at opdage familiens historie fik eleverne lejlighed til at reflektere over sig selv og de sammenhænge, man som individ indgår i. Foto: Claus Thorsted

Oldemors vielsesring

Også Clara Skøtt Møller fra Kliplev Skole har studeret sin familie-krønike grundigt.

- Jeg har fundet rigtig meget om min oldemor Cæcilie Nielsen, som boede i Augustenborg. Hun er desværre død nu, men heldigt for mig havde min bedstefar gemt hendes dåb- og vielses-attest, så det gav mange oplysninger. Jeg har også lånt min oldemors vielsesring til formålet. Den har min mor nu, fortæller Clara Skøtt Møller.

Desuden var det en stor hjælp, at hun rent faktisk havde kendt sin nu afdøde oldemor.

- Det har været spændende at få lov at fortælle hendes historie. Også lidt hårdt, fordi hun jo ikke er her mere, siger hun.

Bedsteforældrene, Rita og Hans-Jørgen Nielsen, har hjulpet deres barnebarn så meget som muligt med at søge oplysninger.

- Clara er virkelig gået op i det - gik meget i dybden med oldemors historie og søgte billeder af hende for at få så meget at vide som muligt, siger Rita Nielsen.

Den enkelte skæbne er da også nøglen til at forstå historien, mener Anette Asp Christensen, der allerede sidste år gæstede Aabenraa med forestillingen "Udsigten fra min bedstemors køkken".

- I Genfærd fortæller vi om mennesker, der har levet før os og kan fortælle den lille historie i den store historie - den personlige historie, som den er indlejret i de historiske begivenheder, der gennem tiden har rullet hen over landet.