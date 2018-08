Genfærd af en druknet skibsdreng leder gennem historien om Kalvø

I egnsspillet "De tørre Kraniers Ø" indgår en kølhaling. Derfor skal sikkerheden være helt i top. I disse dage er godt 30 aktive i gang med at øve egnsspillet, der får Kalvø som kulisse. Et genfærd af en druknet skibsdreng får mæle og fortæller historien om skibsbygger Jørgen Bruhn. Foto: privat

En druknet skibsdreng går igen for at fortælle tredje afsnit af historien om skibsbygger Jørgen Bruhn på Kalvø. Hele øen omdannes til kulisse for beretningen.

Kalvø: Besøgende på Kalvø vil formentlig mene, at de træder ind i en tidslomme: børn og voksne i historiske kostumer, herremænd og tjenestefolk plus et "gespenst af en skibsdreng". Der er dog tale om teater. I denne tid er godt 30 aktive nemlig i færd med at øve scener til det store egnsspil "De tørre Kraniers Ø". Det er tredje og sidste fortælling om skibsbygger og reder Jørgen Bruhn. Egnsspillet er en opfølgning på to tidligere fortællinger, der tog deres begyndelse i forbindelse med Kulturskib 2012, hvor historien om "Calcuttas" forlis ved Læsø foldede sig ud - omend med Kalvø som kulisse. Året efter gennemførtes Kulturskib 2013, hvor man på skonnerten "Albatros" opførte historien om Jørgen Bruhn, fra han startede som skibsdreng og til han giftede sig med Margereta Borse. Kulturskib 2013 sejlede med forestillingen fra Kalvø til det sydfynske ø-hav, Marstal, Svendborg, Sønderborg, Gråsten, Flensborg og Kappeln.

Skrøner om Kalvø - Med "De tørre Kraniers Ø" afsluttes historien om Jørgen Bruhn, samtidig med at der fortælles nogle skrøner om Kalvø, fortæller Poul Stenderup. "De Tørre Kraniers Ø" er skrevet af forfatteren Kaj Nissen, Sønderhav. Han havde også skrevet to'eren "Flora Regaae" fra 2013. Kaj Nissen er en særdeles aktiv forfatter, der forstår at omsætte historien til de skrå brædder. Han har således også skrevet teaterstykkerne i anledning af markeringen af 1864 opført i Sønderborg og på Cathrinesminde Teglværk. Lige nu er holdet bag forestillingen i gang med prøverne for blandt andet at få teknikken til at spille.