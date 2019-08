Generalsekretær: Styrelsens pulje er for skrabet

Aabenraa: Det er for skrabet.

Sådan lyder kritikken fra Christian Bjerre, generalsekretær i Blå Kors, om Socialstyrelsens pulje til nødherberger. Puljen lyder på i alt fire millioner kroner, og sidste år fik Blå Kors støtte på 500.000 kroner, 530.000 kroner og 400.000 kroner til sine tre nødherberger i henholdsvis København, Aarhus og Aabenraa. I alt fik ni nødherberger støtte for omkring 3,7 millioner kroner.

Men det er altså for lidt, mener generalsekretæren.

- Puljen er for lille, for ingen steder dækker den de reelle omkostninger. Man kommer ikke langt med fire millioner kroner, når man skal dække hele landet, siger Christian Bjerre.

Han ærgrer sig over, at Den Blå Oase i Aabenraa har været nødt til at opgive i år.

- Det er selvfølgelig beklageligt, at det ikke hænger sammen i Aabenraa. Jeg kan fortælle, at det heller ikke er nemt at få til at hænge sammen på Nørrebro og i Aarhus, siger Christian Bjerre om organisationens øvrige nødherberger, der dog kan fortsætte, fordi de projekter er noget større.

Blå Kors har ikke selv penge til at dække det hul, der er i Aabenraa.

- Vi hjælper gerne med konsulentbistand og med administration, men vi kan ikke magte at skyde de midler i det, siger Christian Bjerre.

JydskeVestkysten har forsøgt at få en kommentar fra socialminister Astrid Krag (S), men ifølge pressemedarbejder i Socialministeriet, Nanna Lodberg Theut, har det ikke været muligt inden deadline.