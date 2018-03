Genbrugspladsen udvider åbningstiden

Aabenraa: Fra 1. april bliver det nemmere at komme af med sine ting, for Arwos udvider åbningstiderne på genbrugspladserne. Ændringerne kommer især pladserne i Kobro, Kliplev og Tumbøl til gode, for her vil genbrugspladsen åbne allerede kl. 10 i stedet for kl. 12. I weekenderne vil alle fem genbrugspladser have åbent en time længere, nemlig til kl. 17.

- Der har været et stort ønske om, at pladserne er mere tilgængelige efter almindelig arbejdstid. Det er dét ønske, vi forsøger at efterkomme med lidt længere åbent i weekenden, fortæller Stinne Stokkebo fra Arwos. I Aabenraa vil genbrugspladsen i weekenden fremover også åbne en time før, nemlig allerede kl. 8.

