Gazzværket satser på dansk musik i foråret

Aabenraa: Lis Sørensen, Allan Olsen, Poul Krebs, Chris Minh Doky, Danser med Drenge og Michael Learns To Rock.

Det er et udpluk af de mange navne, som i løbet af foråret kommer forbi Gazzværket i Aabenraa for at give koncert. Fællesnævneren for dem er, at de er danske, og i foråret er det netop de danske navne, som præger koncertprogrammet på det lokale spillested.

- Det er gode danske navne, vi har på programmet, og det har vi allerede fået meget ros for. Folk siger blandt andet, at det er navne, som appellerer mere til det modne publikum, og dem vil vi jo også gerne have besøg af. Folk i Aabenraa tror ikke, man kan komme på Gazzværket, når man er over 50 år. Men det kan man altså godt, og de navne, som appellerer mest til det modne publikum, er også koncerter med siddepladser. Det prøver vi at gøre lidt tydeligere i vores markedsføring, forklarer Morten Vilhelm.

Specielt koncerten med 90'er-bandet Michael Learns To Rock sælger billetter i Aabenraa, men også Danser med Drenge kan sælge billetter.

Men det er børnenes egen koncert i vinterferien med Motor Mille fra DR Ramasjang og det store sønderjyske navn Jacob Dinesen, som er de store sællerter i Aabenraa. Begge koncerter er allerede udsolgte, og specielt de 3000 solgte billetter til den første koncert i Arena Aabenraa giver ro i maven hos arrangørerne på Gazzværket.

- Det betyder rigtig meget, at Dinesen-koncerten er udsolgt fire måneder før, den finder sted. Nu kan vi koncentrere os om rammerne for koncerten. At lyden er god osv., siger Morten Vilhelm.