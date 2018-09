- Det er pragtfuldt at få sådan noget forærende. De øvrige billeder, vi har fra Aabenraa på den tid, ser byen fra Galgebakken, så det her er en helt ny vinkel, forklarer Carsten Porskrog Rasmussen.

Her mødtes borgmester Thomas Andresen (V) og museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen for at kigge nærmere på billedet, der viser Aabenraa set fra syd.

Oldebarn

Hendrik ter Meulen blev født i 1839. Hans far var hollænder, men bosat i Tyskland tæt på den hollandske grænse. Hendrik blev derfor indkaldt til preussisk krigstjeneste og deltog i krigen i 1964. Siden er familien rykket tilbage til Holland.

Maleriets vej til Aabenraa begyndte, da malerens oldebarn, Erik Jaap ter Meulen, i foråret skulle flytte til en mindre lejlighed og var nødt til at rydde lidt ud i sine ting. På væggen hang blandt andet hans oldefars maleri af Aabenraa anno 1864.

Da der ikke var nogen i familien, der ville arve billedet, skrev Erik Jaap ter Meulen en mail till borgmester Thomas Andresen i Aabenraa og spurgte, om kommunen ville overtage billedet. Borgmesteren kontaktede Museum Sønderjylland, som var meget interesseret.

Men et maleri er ikke noget, man sådan bare sender med posten, så borgmesteren fik arrangeret transporten via kontakter til et af transportfirmaerne i Padborg.

Den aftale gik dog i vasken, men det viste sig, at løsningen lå lige for: Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen var nemlig på ferie i Frankrig, så han slog lige et smut omkring Holland på vej hjem for at hente billedet. Dermed fik han også lejlighed til at hilse på malerens oldebarn og sige ham pænt tak for gaven.

Hendrik ter Meulen efterlod sig en skitseborg med flere tegninger fra det sønderjyske område. Den befinder sig nu på det lokale museum i Enschede i Holland.