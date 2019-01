Gastronomiens grønspættebog: Kokken Kolbeck har samlet sine ypperste opskrifter

Kald det øvelse, måske, - eller forberedelse til den ultimative kogebog. For allerede nu, blot få uger efter udgivelsen, er "De kalder ham Sølvræven" efter salgstallene at dømme udråbt til at være gastronomiens svar på Andeby's grønspættebog. Kokkens hellige Gral, om man vil - eller - som Jens Peter Kolbeck selv formulerer det: min "Bibel".

Thomas Rode kan for den sags skyld godt begynde at pakke kufferten, for nu foreligger bogen "De kalder ham Sølvræven", en fortælling om Jens Peter Kolbecks 56 år i gastronomiens tjeneste, kogt ind til 400 sider inklusive billeder.

Mere end en kogebog

- Bogen er ikke bare en ny kogebog, påpegede 71-årige Jens Peter Kolbeck selv foran inviterede gæster på Fakkelgaarden. Det er den naturligvis også, blandt andet fordi han i løbet af de 400 sider disker op med den ene kulinariske lækkerbisken efter den anden, ca. 150 ialt - opskrifter, som kan bruges af menigmand såvel som professionelle. Og opskrifter, som man ikke lige finder på nettet.

Den er dog samtidig en rejsebeskrivelse fra hans oplevelser i nogle af Frankrigs bedste tre-stjernede restauranter, som kok for Kongehuset og på rejser med gastronomiske nedslag.

Ulrich Janssen, Aabenraa, er én af dem, der har fulgt dagens hovedperson i rigtig mange år.

- I begyndelsen af 1980'erne arbejdede Jens Peter Kolbeck på Schackenborg Slotskro, hvor han blandt andet lavede en lakse-soufflé, én af hans signatur-retter. Maden var god, men vinen var dårlig, husker Ulrich Janssen, som derfor tilbød at sammensætte et udvalg af vine, som kunne stå mål med maden.

- Det gav naturligvis anledning til mange møder, og så har det udviklet sig herefter. Vi fandt desuden ud af, at vi er fra samme årgang - 1947 - og det betyder, at vi fra tid til anden nyder en vin fra netop denne årgang, fortæller Ulrich Janssen.

Bogen er i handlen og kan købes i udvalgte forretninger.

Og kommer man som læser om på side 215, så er der ikke tale om en trykfejl, at siden står spejlvendt og på hovedet, påpeger kokken.

- Det er en joke. Siden skulle egentlig have været i blindeskrift, men det viste sig at blive for dyrt. Det var ellers en opskrift, som jeg ikke ville ud med. Og da jeg ved, at ni ud af ti kokke vil kopiere opskriften, tænkte jeg, at de skulle da have lidt arbejde med at kopiere den, lød det med et skævt smil fra "sølvræven".