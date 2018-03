Gang i byggeriet: Rødekro-selskab har fordoblet overskuddet

Ivarsson skiftede i december navn til Etex Nordic, og det første regnskab under nyt navn er glædelig læsning. Overskuddet er fordoblet.

Rødekro: I december blev firmanavnet skiftet ud på koncernens danske hovedkvarter. Det kendte Ivarsson på den grå bygning ud mod motorvejen ved Rødekro blev pillet ned og erstattet med Etex.

Administrerende direktør Carsten Blaabjerg Andersen er dog godt klar over, at der kommer til at gå en rum tid, før kunderne vænner sig til det nye navn, selv om Etex Group - en familieejet, belgisk industrikoncern med flere end 15.000 medarbejdere på verdensplan - faktisk har ejet Rødekro-virksomheden siden 2005.

- Ja, Ivarplak vil leve længe, siger han med henvisning til et af virksomhedens populæreste produkter.

Men det lever han fint med. For uanset navnet er der godt salg i alt fra facade-beklædning og tage over brandsikre byggeplader og byggesystemer til gulv- og vægbeklædninger.

Det afslører regnskabet for 2017, der netop er blevet offentliggjort. Det viser et plus på 25 millioner kroner, en fordobling i forhold til 2016.