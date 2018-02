Gammelt hotel rømmes til årsskiftet

Aabenraa: Det er mere end to år, siden Aabenraa Kommune købte ejendommen Nørreport 5-13 af Ejendomsselskabet Bent Bøg Aps. Planen var, at det tidligere Hotel Danmark skulle rives ned som et led i byfornyelsesplanerne for den nordlige ende af gågaden.

Planer, der stadig arbejdes på, så det har ikke haft det store hastværk for den nye ejer at få tømt bygningen for lejere, men det er nu sket.

Stig Werner Isaksen, direktør for kultur, miljø og erhverv, fortæller, at man netop har fået lavet en aftale med den sidste tilbageværende familie i ejendomskomplekset.

- De flytter senest med udgangen af i år, oplyser han.