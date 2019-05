Gamle stophaner lukker vejbane i travlt kryds

Aabenraa: Mandag den 13. maj gik Arwos, Aabenraa Kommunes kommunale forsyningsselskab, i gang med at skifte en gammel vandledning under krydset Vestvejen/Løgumklostervej ud. Nu skal der imidlertid også graves i selve krydset.

- På vejbanen i krydset er der nogle stophaner, som er tilsluttet en anden vandledning, der går under vejen. Men hanerne bliver overflødige, når vi udskifter den gamle vandledning. Derfor skal de fjernes, forklarer Lone Bomberg Andersen, projektleder ved Arwos, i en pressemeddelelse.

Det arbejde går i gang mandag den 20. maj kl. 12.00, og Arwos forventer at være færdige onsdag eftermiddag. Det betyder, at hvis man kommer fra Rødekro og skal ned til Aabenraa by, er der omkørsel via Lille Kolstrup. Ligeledes vil det ikke være muligt at køre fra Præsteskoven ad Løgumklostervej i østgående retning.

Kørslen den modsatte vej er upåvirket.

- Kommunen har naturligvis et ønske om, at gamle installationer fjernes, inden de lægger ny asfalt på. Det ønsker vi at imødekomme, uddyber Lone Bomberg Andersen.

Aabenraa Kommune planlægger nemlig at lægge ny asfalt langs Løgumklostervej hele vejen fra krydset ved Cimbria Parken på Haderslevvej og op til Gl. Ribevej.