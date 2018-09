Gamle køretøjer mødes i Varnæs

For 10. gang holder veteranforeningen i Varnæs træf for gamle køretøjer af enhver art. Op mod 200 biler, motorcykler og knallerter ventes til Varnæs lørdag.

Varnæs: Alle med kærlighed til køretøjer, der har lidt alder og sjæl, kan få en oplevelse i Varnæs lørdag mellem klokken 10 og 16.

For 10. gang inviterer veteranforeningen i Varnæs på Veterantræf på adressen Kausager 8 i Varnæs.

- Vi ved ikke på forhånd, hvor mange der kommer. Det er veterankøretøjer fra hele Sønderjylland, der plejer at være med. Men hvis det regner, så kommer de åbne biler nok ikke, siger Anette Grau, der er med i bestyrelsen for veteranforeningen i Varnæs.

Deltagertallet har tidligere været oppe på cirka 200.

Køretøjer skal mindst have 25 år på bagen for at kvalificere sig til at få betegnelsen veteran. Det er både biler, knallerter, motorcykler og andre motoriserede køretøjer, der kan være med.

I anledning af ti års jubilæet sluttes der af med en fest lørdag aften.

Varnæs Veterantræf begyndte i det små i 2008, hvor HG Auto havde udvidet værkstedet og holdt åbent hus. I den anledning var der veteranløb i området, og flere veteranbiler var udstillet. Det har siden udviklet sig til en årligt tilbagevendende begivenhed, og HG Auto må låne plads hos naboerne for, at alle køretøjer kan være der.