Gamle huse skal frem i lyset

AABENRAA: I den kommende tid vil kunderne finde plakater i Aabenraas butikker med billeder af nogle af byens gamle huse. Samme sted ligger invitationer til at deltage i en byvandring den 12. september med fokus på de huse, der er bygget mellem årene 1700 og 1800.

Det er Byhistorisk Forening, der er gået i samarbejde med Shop i City om at sætte projektøren på en side af byens kulturarv, som mange måske bare tager for givet.

- Det her initiativ er en forlængelse af et fællesmøde, som vi holdt på Folkehjem i foråret. Vi mener jo, at vi har en fælles interesse med de forretningsdrivende i at sprede kendskabet til Aabenraas bygningshistorie, siger Svend Nielsen, som er formand for Byhistorisk Forening.

Han er glad for, at Shop i City med det samme sagde ja til at være med.