Gamle velbevarede huse får boligpriserne i hele byen til at stige og turisterne til at strømme til. Aabenraa kan tage ved lære af Ribe, mener man i Aabenraa Byhistoriske Forening.

AABENRAA: Aabenraa ligger meget naturskønt ved fjord og skov, men byen har en ting mere at byde på, når det gælder om at trække kunder i butikkerne og udvikle byens turisme.

De gamle velbevarede huse og de smukke bymiljøer er nemlig vigtige som visitkort for byen. Det viser blandt andet erfaringerne fra Ribe.

- Vi mener, at vi fortsat skal passe på vores bygningsarv, og vi mener også, at den skal anvendes mere aktivt til gavn for byens udvikling, siger Svend Nielsen, der er formand for Aabenraa Byhistoriske Forening.

I Ribe har man for alvor formået at gøre de mange gamle huse til et aktiv, og derfor har Byhistorisk Forening inviteret Ribes turistchef, Jane Søndergaard, og Esbjerg Kommunes bevaringsarkitekt Anette Gori på besøg. De skal fortælle, hvad der gøres for at fastholde Ribes historiske identitet, og hvad dette betyder for turismen.

Det sker på et møde, som Byhistorisk Forening holder på Folkehjem den 6. februar.