Går i mors fodspor: En stolt og glad Peter Mygind får Rødekro Kulturpris

Rødekro: - Jeg ville ønske, at alle i Danmark på et eller andet tidspunkt ville få en pris, for der er mange, som hver dag går ud og gør deres bedste, men de færreste bliver hyldet for det.

Sådan siger skuespilleren, tv-værten og foredragsholderen Peter Mygind som reaktion på, at han er årets modtager af Rødekro Kulturpris.

Stolt, taknemmelig, beæret og vildt glad er selvfølgelig også ord, som han sætter på prisen, som han modtager den 4. april på Rødekro Bibliotek.

- Jeg er lykkelig over at blive hyldet for mit arbejde, for vi går jo alle på arbejde hver dag og gør vores bedste, og så kommer der nogen udefra og giver én en pris for det. Det er jeg vildt glad og taknemmelig for. Det er jo de færreste, der får lov til at opleve det, fortæller han i telefonen.

Bestyrelsen for Rødekro Kulturpris skriver i en pressemeddelelse, at Peter Mygind får prisen for med humor og intelligens, parret med empati, følsomhed og socialt engagement at spille en vigtig rolle i mange kulturelle sammenhænge.