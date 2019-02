Gågaden skal være lettere at finde

Strandsand eller rullegræs

Det tidligere Hotel Danmark i Nørreport, som kommunen har købt, skal rives ned på et tidspunkt i løbet af 2019.Den langsigtede plan er at få en investor til at etablere et nyt byggeri på grunden - det kunne for eksempel være lejligheder eller et hotel.



Men indtil da skal grunden bruges til forskellige aktiviteter. I andre byer har man for eksempel lagt strandsand ud på ledige grunde eller forsynet dem med rullegræs.