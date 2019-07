Gågaden har fået ny skønhed - både ude og inde

AABENRAA: Kaj Glochau beskæftiger sig til daglig mest med tal, når han passer jobbet som revisor hos Ernst & Young i Aabenraa, men det seneste halve år en al fritid gået med ombygning og istandsættelse af den gamle ejendom på Ramsherred 11 i Aabenraa, som han overtog ved årsskiftet.

Gavlhuset har en smal facade ud mod gaden, men det er til gengæld meget langt, og det har vist sig velegnet til Tina Kargers butik, for der er god mulighed for at indrette behandlingslokaler bag selve butikslokalet.

Huset er fra midten af 1700-tallet og bevaringsværdigt. Det har givet nogle begrænsninger i forbindelse med istandsættelsen, men Kaj Glochau er godt tilfreds med samarbejdet med kommunen.

- Der har været nogle restriktioner - blandt andet har kommunen forlangt, at jeg skulle bevare de glaspartiet over døren. Heldigvis har jeg fået dispensation, så selve døren ikke skal være i den originale stil, fortæller Kaj Glochau.