Fylder 75 år: Viceborgmester fik nej til kys i byrådssalen

Det var ikke kun selve byrådsmødet, der var en afslappet affære. Det var også indledningen, hvor viceborgmester Ejler Schütt (DF) fik et nej til sit ønske om at give borgmester Thomas Andresen (V) et kindkys som tak for blomster. Schütt fylder torsdag 75 år. Arkivfoto: Jacob Schultz