Futsal får folk af huse i Bov

Med en sejr ville Bov IF kunne føle sig lidt mere sikker i landets bedste futsal-række. Midtals ville det dog anderledes i lørdagens bundkamp i Grænsehallerne, hvor godt 300 tilskuere fulgte begejstret med i en høj-intens kamp, som Bov IF tabte 4-5. Der er dog stadig seks kampe til at rette op på situationen.

Kruså: Klask! En reklamebande i Grænsehaller får et slag i bar ærgrelse. For pokker da - Bov IFs Carsten Mørk lader frustrationen få frit løb efter at holdet tabte den vigtige hjemmekamp mod rivalerne fra Midtals.

De to hold mødtes lørdag i en medrivende dyst i det sydamerikanske fodboldspil futsal. Desværre blev det til et nederlag på 4-5 for Bov IF. Carsten Mørks ærgrelse gjaldt derfor både nederlaget - men også måden, det skete på.

Futsal er høj intensitet, fight, fart og teknisk betonet fodboldspil. Og så er det stort i Bov IF, hvor der raskvæk kommer over 300 tilskuere til holdets hjemmekampe. Således også lørdag, hvor Bov IF stod over for Midtals i landets bedste række.

Det var rækkens to bundhold, der tørnede sammen - og nerverne spillede vel også en rolle, fordi kampen var så vigtig.

- Det hold, der vinder, er så godt som sikker på at undgå nedrykning, forklarer Carsten Mørk, der er én af drivkræfterne bag den succes, som futsal har oplevet i Bov IF.

Han er desuden ligaens topscorer med 16 mål.

Lørdag måtte han så konstatere, at Bov IF efter nederlaget ligger på en sidsteplads.

- Ja- det er ikke så godt. Vores koncentration fejler hen mod slutningen, hvilket Midtals udnytter til to hurtige scoringer. Det er naturligvis ærgerligt, men med seks kampe tilbage i sæsonen er der stadig masser af tid til at redde situationen, lyder det fortrøstningsfuldt fra Carsten Mørk.

Flere fodboldklubber bruger futsal som forberedelse til udendørs-sæsonen.

Og der bliver virkelig gået til stålet. At det også foregår reglementeret, sørger hele tre dommere for.

- Futsal tiltrækker især de unge spillere, fordi det er meget fysisk og teknisk betonet - og meget hurtigere end normal indendørs fodbold, forklarer Nicolaj Bonde, der sammen med Jesper Hansen styrer tidtagerbordet og antal af strafpoint. Fem frispark på ét hold udløser nemlig et straffespark.

- Der spilles heller ikke med bande, det betyder at pasningsspillet får større betydning. Det skyldes også bolden - den hopper næsten ikke, så derfor foregår spillet meget henover hal-gulvet. Det er nok fremtidens indendørs fodbold, mener Nicolaj Bonde.