lfølge pressemeddelelsen skulle ændringen gerne betyde, at der ikke længere vil være en stor gennemgang af præstevikarer i sognet. I beslutningen ligger der endvidere et ønske om at gøre stillingen som sognepræst med bopælspligt i Holbøl mere attraktiv og dermed sikre, at man kan tilbyde de bedst mulige betingelser for alle tre præster i det nye pastorat.

Holbøl-Bov: Det er blevet sværere og sværere at besætte jobbet som sognepræst i Holbøl Sogn, og det har biskop Marianne Christiansen i Haderslev Stift nu taget konsekvensen af. Hun har besluttet, at pastoratet pr. 1. september smeltes sammen med Bov i Bov-Holbøl Pastorat.

Vi håber på rigtig mange kvalificerede ansøgere, så det bliver et rent slaraffenland for os.

På plads til jul

Der er ikke tale om, at menighedsrådene i Bov og Holbøl nedlægges eller får fælles økonomi, men de kommer i højere grad til at samarbejde om præsterne. Derfor er det også et fælles projekt, når man nu er i gang med at finde en ny sognepræst med bopælspligt på præstegården i Holbøl. I begyndelsen af september er der et jobopslag med i Præsteforeningens Blad.

- Menighedsrådene skal have drøftelser om ansættelsesproceduren og om, hvad vi vil vægte hos ansøgerne, men vi håber på rigtig mange kvalificerede ansøgere, så det bliver et rent slaraffenland for os, siger Bente Thygesen Poulsen, der er formand for menighedsrådet i Holbøl.

Menighedsrådene i Bov og Holbøl har været samlet med provst Kirsten Sønderby og Bovs Sogns to præster, Maria Louise Odgaard Møller og Solvejg Dam-Hein, for at bane vejen for det nye Bov-Holbøl Pastorat. Ikke blot for tale om profilen for jobbet med udgangspunkt i Holbøl, men også for at aftale den bedst tænkelige arbejdsfordeling de tre præster imellem.

Målet er at få ansat en ny præst, som skal bo i præstegården i Holbøl, inden jul.