Fuldt hus til gymnastikopvisning: To tribuner tages i brug i år

- Sidste år stod stolene foran tribunen, og dem fjerner vi i år og bruger tribunerne på begge sider, så vi kan placere folk bedre. Nogle vil sikkert sige, at så kommer den ene side til at sidde og kigge på gymnasternes ryg, men gymnasterne cirkulerer jo, og når der er springhold på gulvet, kan det ses på begge sider, forklarer formand for DGI Aabenraa-Egnen, Anita Faaborg Lindenborg.

Aabenraa: Fredag aften er traditionen tro en stor aften, når der er forårsopvisning i DGI Aabenraa-Egnen. Man skal komme i god tid for at være sikker på at få en siddeplads, og selvom fredagens opvisning sidste år flyttede ind i den nye arena med plads til 1800 tilskuere, så var der alligevel helt udsolgt.

Når 8000 gæster og gymnaster i den kommende weekend skal ind i Arena Aabenraa for at se og deltage i årets store forårsopvisning, vil der givetvis opstå problemer med parkeringen ved arenaen.Gæsteholdene ankommer nemlig i busser, og de optager hele den asfalterede parkeringsplads ved arenaen. Parkeringen foregår på den modsatte side af Hjelmallé på Arena Aabenraas p-plads, og her vil der måske være knebent med pladser. Derfor opfordrer DGI til, at gæster, som bor i nærheden af Arena Aabenraa, til at gå eller tage cyklen, så der er p-pladser til de gæster, som kommer længere væk fra. Du kan på vores Facebook-side vinde to billetter til alle tre dages opvisninger i Arena Aabenraa.

Store og små på gulvet

Hun ser frem til sin første forårsopvisning som formand for Aabenraa-Egnen, og hun forventer, at 8000 gymnaster og gæster vil kigge forbi Arena Aabenraa i løbet af weekenden, hvor både store og små skal på gulvet og give opvisning.

- Sidste år var lørdag og søndag også rigtig godt besøgt, og i år har vi været ekstra skarpe på at få lavet et spændende program, hvor holdene er godt fordelt over hele weekenden. Det betyder, at man kan opleve mange dygtige hold alle tre dage, fortæller formanden.

Netop det med at se nogle dygtige og flotte gymnaster give opvisning har en betydning - også for de forældre og bedsteforældre, som kommer for at se deres barn eller barnebarn på gulvet.

- De vil også gerne se noget lækker gymnastik, når de nu er der. De store dygtige hold kan også være med til at fremme lysten til at gå til gymnastik, og så inspirerer de de mindste gymnaster, som ser op til dem og er begejstrede for at se gymnastik på et højt niveau. Derfor giver det et godt drive at få mixet holdene godt sammen i programmet, siger Anita Faaborg Lindenborg.

Når fanerne er båret ind i hallen fredag den 8. marts klokken 17, indleder hun forårsopvisningen i Arena Aabenraa med at holde sin første åbningstale som formand.

Her bliver Årets Krumtap også kåret, hvor der er tre nominerede i år.